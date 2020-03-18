Открыт набор на интенсив по созданию стартапов в сфере устойчивого развития

24-26 июля в технопарке «Сколково» пройдет Startup Weekend — интенсив от международного акселератора Techstars, который поможет предпринимателям с идеей запустить импакт-проект. Участие платное.

В программе могут участвовать предприниматели, разработчики, дизайнеры, маркетологи, продакт-менеджеры и все, кто хочет реализовать идею стартапа или присоединиться к команде.



Идеи проектов должны соответствовать следующим сферам:



возобновляемые источники энергии;

развитие сельского хозяйства и доступ к здоровой пище;

экология, борьба с изменением климата;

медицина и улучшение качества жизни;

доступное образование;

трудоустройство, распространение благосостояния;

циклическая экономика, экономика совместного потребления;

экологичное и инновационное производство;

«зеленое» строительство;

развитие и распространение равенства и правосудия.

возможность пройти акселераторы PwC Russia, Impact Hub Moscow, The Founder Institute, а также акселератор Целей Устойчивого Развития, организованный Evercity, Агентством Стратегических Инициатив, МСЭ, Fintech Lab и фондом «Русский углерод».

поддержку в развитии бизнеса от директора по развитию ФРИИ Евгения Борисова, старшего вице-президента VEB Ventures Дмитрия Политова, генерального директора Ubirator Никиты Никишкина, учредителя и директора фонда «Второе дыхание» и основательницы Charity Shop Дарьи Алексеевой.

билеты на минскую технологическую конференцию EMERGE.

Участники смогут представить свои идеи во время короткой презентации, поучаствовать в воркшопах и менторских сессиях, сформировать команды и вместе разработать проект.В финале жюри выберет победителей, которые получат:

Узнать подробности и купить билет можно на сайте акселератора.

Фото на обложке: Bill Oxford/Unsplash