Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Открыт набор на интенсив по созданию стартапов в сфере устойчивого развития

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24-26 июля в технопарке «Сколково» пройдет Startup Weekend — интенсив от международного акселератора Techstars, который поможет предпринимателям с идеей запустить импакт-проект. Участие платное.

Открыт набор на интенсив по созданию стартапов в сфере устойчивого развития

В программе могут участвовать предприниматели, разработчики, дизайнеры, маркетологи, продакт-менеджеры и все, кто хочет реализовать идею стартапа или присоединиться к команде.

Идеи проектов должны соответствовать следующим сферам:

  • возобновляемые источники энергии;
  • развитие сельского хозяйства и доступ к здоровой пище;
  • экология, борьба с изменением климата;
  • медицина и улучшение качества жизни;
  • доступное образование;
  • трудоустройство, распространение благосостояния;
  • циклическая экономика, экономика совместного потребления;
  • экологичное и инновационное производство;
  • «зеленое» строительство;
  • развитие и распространение равенства и правосудия.
Участники смогут представить свои идеи во время короткой презентации, поучаствовать в воркшопах и менторских сессиях, сформировать команды и вместе разработать проект.

В финале жюри выберет победителей, которые получат:
  • возможность пройти акселераторы PwC Russia, Impact Hub Moscow, The Founder Institute, а также акселератор Целей Устойчивого Развития, организованный Evercity, Агентством Стратегических Инициатив, МСЭ, Fintech Lab и фондом «Русский углерод».
  • поддержку в развитии бизнеса от директора по развитию ФРИИ Евгения Борисова,  старшего вице-президента VEB Ventures Дмитрия Политова, генерального директора Ubirator Никиты Никишкина, учредителя и директора фонда «Второе дыхание» и основательницы Charity Shop Дарьи Алексеевой.
  • билеты на минскую технологическую конференцию EMERGE.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте акселератора.

Фото на обложке: Bill Oxford/Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

19 марта — 28 мая 2020

Профессия продакт-менеджер

19 — 26 марта 2020

DIGITAL HR

23 — 27 марта 2020

Венчурные фонды и бизнес-ангелы

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ