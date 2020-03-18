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Открыт набор на интенсив по созданию стартапов в сфере устойчивого развития
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Евгения Хрисанфова
24-26 июля в технопарке «Сколково» пройдет Startup Weekend — интенсив от международного акселератора Techstars, который поможет предпринимателям с идеей запустить импакт-проект. Участие платное.
Открыт набор на интенсив по созданию стартапов в сфере устойчивого развитияЕвгения Хрисанфова
В программе могут участвовать предприниматели, разработчики, дизайнеры, маркетологи, продакт-менеджеры и все, кто хочет реализовать идею стартапа или присоединиться к команде.
Идеи проектов должны соответствовать следующим сферам:
- возобновляемые источники энергии;
- развитие сельского хозяйства и доступ к здоровой пище;
- экология, борьба с изменением климата;
- медицина и улучшение качества жизни;
- доступное образование;
- трудоустройство, распространение благосостояния;
- циклическая экономика, экономика совместного потребления;
- экологичное и инновационное производство;
- «зеленое» строительство;
- развитие и распространение равенства и правосудия.
В финале жюри выберет победителей, которые получат:
- возможность пройти акселераторы PwC Russia, Impact Hub Moscow, The Founder Institute, а также акселератор Целей Устойчивого Развития, организованный Evercity, Агентством Стратегических Инициатив, МСЭ, Fintech Lab и фондом «Русский углерод».
- поддержку в развитии бизнеса от директора по развитию ФРИИ Евгения Борисова, старшего вице-президента VEB Ventures Дмитрия Политова, генерального директора Ubirator Никиты Никишкина, учредителя и директора фонда «Второе дыхание» и основательницы Charity Shop Дарьи Алексеевой.
- билеты на минскую технологическую конференцию EMERGE.
Узнать подробности и купить билет можно на сайте акселератора.
Фото на обложке: Bill Oxford/Unsplash
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