«Связной» запустил продажу подержанных смартфонов

Компания «Связной» и торговая онлайн-платформа Smart Bazar объявили о сотрудничестве, в рамках которого посетители интернет-магазина svyaznoy.ru могут приобрести подержанные смартфоны от разных брендов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ритейлера.

Услуга уже доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По заявлению партнеров, до конца года сервис будет расширен для жителей всей России.

В рамках проекта предлагаемые устройства принимаются по программе trade-in, после чего они проходят предпродажный сервис:

диагностику,

тестирование,

замену необходимых элементов: аккумуляторов, экранов и других,

сертификацию.

«Одно из главных преимуществ нашего сервиса заключается в том, что мы проводим уникальную проверку по 55 параметрам, что практически сводит к нулю появление в продаже неисправных смартфонов», — комментирует представитель Smart Bazar Александр Ельчин.

Кроме того, по заявлению партнеров, специалисты сервиса проводят полную юридическую проверку. Покупателям также предлагается гарантия.

«Рынок подержанных смартфонов имеет большой потенциал. Такое устройство стоит до 60% дешевле нового, что, безусловно, должно привлечь покупателей», — отмечает директор по сервису компании «Связной» Андрей Агапов.

«Связной» — розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупный российский онлайн-продавец смартфонов. По собственным данным, у компании более 3,5 тысяч магазинов в 1200 городах России.

Smart Bazar — торговая марка, принадлежащая ООО «Цифровые девайсы», совместного предприятия компании «Мегафон Ритейл», Хачатура Помбухчана и Ильи Саттарова. Сервис специализируется на выкупе, восстановлении и продаже телекоммуникационных устройств.

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