«Связной» не занимается импортом техники — компания выпустила опровержение статьям в СМИ

«Связной» выпустил опровержение недавним статьям в СМИ о начале ввоза техники в Россию в рамках параллельного импорта. Компания заявила, что не является импортером и получает товары путем закупки стока.

Пресс-служба «Связного» сообщила, что компания не импортирует технику в Россию. «Связной» покупает товары только у дистрибьюторов и поставщиков на территории России.

Накануне в СМИ появилась информация со ссылкой на представителя «Связного», что компания занялась параллельным импортом и начала возить в Россию электронику. Среди доступных товаров назывались часы Samsung, смартфоны iPhone свежей линейки, приставки PlayStation, Xbox.

Сообщалось, что ввозимая по параллельному импорту техника в «Связном» будет дороже на 10-20%, гарантию на устройства даст компания, а затраты на возврат бракованных товаров возьмет на себя «Связной».

23 июня Ozon сообщил, что начал продавать на маркетплейсе товары из списка параллельного импорта. Это в том числе смартфоны, компьютеры и другая электроника.

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