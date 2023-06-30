Операторы связи попросили власти разрешить рост тарифов выше уровня инфляции

Российские операторы связи обратились в правительство с просьбой разрешить им повышать тарифы на уровне, превышающем инфляцию на 5% каждый год. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в отрасли. Повышение, по их заявлению, необходимо для модернизации сетей и обеспечения бесперебойной работы.

Просьба прозвучала во время сессии, посвященной вопросам развития сферы до 2035 года. Как сообщили изданию в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с таким предложением выступила рабочая группа по фиксированной связи.

В Минцифры сообщили, что индексация тарифов допускается при соблюдении ряда требований. Во-первых, операторы должны обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность связи для всех граждан.

Во-вторых, повышение тарифов должно быть постепенным. Кроме того, правительство может предложить операторам подписать обязующие инвестиционные соглашения.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба неоднократно обвиняла операторов в необоснованном повышении цен. В октябре ФАС признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство.

Аналогичное решение служба приняла в отношении оператора «Мегафон».

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