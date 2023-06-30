Операторы связи попросили власти разрешить рост тарифов выше уровня инфляции

Российские операторы связи обратились в правительство с просьбой разрешить им повышать тарифы на уровне, превышающем инфляцию на 5% каждый год. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в отрасли. Повышение, по их заявлению, необходимо для модернизации сетей и обеспечения бесперебойной работы.
Просьба прозвучала во время сессии, посвященной вопросам развития сферы до 2035 года. Как сообщили изданию в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с таким предложением выступила рабочая группа по фиксированной связи.
В Минцифры сообщили, что индексация тарифов допускается при соблюдении ряда требований. Во-первых, операторы должны обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность связи для всех граждан.
Во-вторых, повышение тарифов должно быть постепенным. Кроме того, правительство может предложить операторам подписать обязующие инвестиционные соглашения.
В прошлом году Федеральная антимонопольная служба неоднократно обвиняла операторов в необоснованном повышении цен. В октябре ФАС признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство.
Аналогичное решение служба приняла в отношении оператора «Мегафон».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Интернет-апокалипсис: сможет ли солнечный шторм лишить нас связи
- 2 Банки попросили ввести для них льготные тарифы на SMS
- 3 В работе сервисов МТС произошел сбой — о неполадках сообщили пользователи из разных регионов
- 4 Одна дополнительная услуга — плюс 100 млн рублей в год: как телеком-компании зарабатывать больше
- 5 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023