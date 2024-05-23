Эксперты выяснили, в каких telegram-каналах быстрее всего дорожает реклама

В 2023 году реклама в некоторых telegram-каналах подорожала на 30%. Такие результаты зафиксировали в каналах от 10 тыс. до 50 тыс. подписчиков авторы исследования BeSeed. Стоимость рекламного контента в более крупных telegram-каналах от полумиллиона подписчиков выросла на 14% за 2023 год.

Согласно данным BeSeed, если в 2022 году рекламное объявление в небольшом канале до 10 тыс. подписчиков стоило 4 869 рублей, то в 2023 года цена выросла до 5 635 рублей. Рост составил 13,6%.

В каналах от 10 тыс. до 50 тыс. подписчиков рекламный пост за год подорожал с 8 169 рублей до 11 691, рост составил 30%. Это самый высокий показатель среди категорий каналов.

Также существенно (на 28,6%) подорожали рекламные объявления в telegram-каналах от 50 тыс. до 150 тыс. читателей. Если в 2022 году реклама стоила 23 350 рублей, то в 2023 — уже 32 698 рублей.

Владельцы telegram-каналов от 150 тыс. подписчиков до полумиллиона получали в 2022 году за рекламу 34 901 рублей. А в минувшем году стоимость выросла до 45 721 рубля. Подорожание составило 23,7%. Эта категория каналов показывает стабильный рост цены за рекламу с 2021 года, отмечают авторы исследования.

Также на 14,3% выросла цена рекламного поста в каналах от 500 тыс. человек. В 2023 году стоимость увеличилась со 142 083 рубля до 165 921 рубля.

При этом именно в категории с самой быстрорастущей ценой за рекламу зафиксировано самое стремительное снижение просмотров. Так, в категории от 150 тыс. до полумиллиона подписчиков количество просмотров сократилось на 18%. Если в 2022 году их число составляло 41 884, то в 2023 году — 35 552.

Вместе с тем, показатели просмотров растут у самых маленьких telegram-каналов. В 2023 году число просмотров постов в каналах до 10 тыс. подписчиков выросло на 40%, с 1 051 до 1 768. Авторы исследования объясняют такую динамику более глубокой вовлеченностью аудитории таких каналов.

«Связываем это с тем, что в выборке появилось больше личных и экспертных каналов, в которых уровень просмотров и вовлеченности обычно выше, чем в ресурсах без авторства», — поясняют аналитики.

У остальных категорий зафиксировано снижение. В категории от 10 тыс. до 50 тыс. читателей стало на 14,6% меньше просмотров: 3 254 в 2023 году против 3 730 в 2022 году. В категории 50 тыс. – 150 тыс. читателей число просмотров сократилось с 11 728 до 11 253 (-4,2%).

В самой крупной категории каналов с более чем 500 тыс. подписчиков показатель почти не изменился. В 2022 году у них было 191 818 просмотров, а в 2023 — 189 257 (-1,3%).

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