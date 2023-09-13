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Разработчики Telegram открыли части пользователей доступ к криптокошельку Wallet

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

TON Foundation — разработчик криптокошелька Wallet — объявила о партнерстве с Telegram, пишет «Код Дурова». Оно предполагает интеграцию криптокошелька, чтобы предоставить пользователям прямой доступ.

Разработчики Telegram открыли части пользователей доступ к криптокошельку Wallet

Иконка Wallet уже есть в настройках Telegram у части пользователей одноименного бота. Пользователям предлагают согласиться с правилами пользования, после чего открывается доступ к криптокошельку. 

 

Скриншоты RB.RU

Функция появится у всех пользователей мессенджера в ноябре 2023 года, за исключением территории США и «некоторых других стран».

Telegram также предоставит партнерам TON приоритетный доступ к своей рекламной платформе, однако не уточняется, в чем он будет заключаться.

«Интегрировав Wallet в Telegram, мы положили конец проблемам, связанным с вводом в систему, и открыли доступ к криптовалютам для всех пользователей Telegram», — сообщил гендиректор компании The Open Platform Андрей Рогозов.

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До 2028 года TON планирует охватить около 30% пользователей мессенджера, отмечает «Код Дурова».

Фото на обложке: Unsplash

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