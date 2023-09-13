Разработчики Telegram открыли части пользователей доступ к криптокошельку Wallet

TON Foundation — разработчик криптокошелька Wallet — объявила о партнерстве с Telegram, пишет «Код Дурова». Оно предполагает интеграцию криптокошелька, чтобы предоставить пользователям прямой доступ.
Иконка Wallet уже есть в настройках Telegram у части пользователей одноименного бота. Пользователям предлагают согласиться с правилами пользования, после чего открывается доступ к криптокошельку.
Скриншоты RB.RU
Функция появится у всех пользователей мессенджера в ноябре 2023 года, за исключением территории США и «некоторых других стран».
Telegram также предоставит партнерам TON приоритетный доступ к своей рекламной платформе, однако не уточняется, в чем он будет заключаться.
«Интегрировав Wallet в Telegram, мы положили конец проблемам, связанным с вводом в систему, и открыли доступ к криптовалютам для всех пользователей Telegram», — сообщил гендиректор компании The Open Platform Андрей Рогозов.
До 2028 года TON планирует охватить около 30% пользователей мессенджера, отмечает «Код Дурова».
Фото на обложке: Unsplash
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