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Суд в Норвегии назначил Tesla штраф за снижение скорости зарядки батареи электромобиля

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Норвежский суд постановил выплатить владельцам электромобиля Tesla Model S $16 тысяч в качестве компенсации за то, что скорость зарядки аккумулятора их электромобиля была «программным» способом снижена, пишет газета Nettavisen.

Суд в Норвегии назначил Tesla штраф за снижение скорости зарядки батареи электромобиля

Речь идет о конкретной Model S выпуска 2013-2015 года. Подавшие жалобу в суд настаивали, что после обновления программного обеспечения аккумулятор стал медленнее заряжаться. Это было доказано в ходе судебной проверки.

В судебном процессе участвовали 30 владельцев Tesla Model S из Норвегии. Суд постановил выплатить каждому по 136 тысяч норвежских крон ($16 тысяч). Выплаты должны быть произведены до 31 мая, сообщает Nettavisen. Газета пыталась связаться с представителем Tesla в Норвегии, но ей отказали.

За период 2013-2015 год в Норвегии было продано свыше 10 тысяч электромобилей Tesla Model S. Если на волне локально громкого судебного процесса все владельцы подадут в суд, и он удовлетворит иж жалобы, то компании Tesla может грозить штраф в размере $160 млн. 

Норвегия – крупнейший рынок для компаний, производящих электромобили. По итогам 2020 года каждый второй проданный автомобиль в этой стране был электрифицированным. Tesla на протяжении нескольких лет удерживала лидерство по продажам в Норвегии, но в прошлом году первым стал Volkswagen.

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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