Tesla запустила в своих электрокарах автопилот, хотя власти до сих пор не уверены в его безопасности

В электрокарах компании Илона Маска Tesla после очередного обновления появился полноценный автопилот. Тем временем, продолжается расследование американских властей, которые хотят убедиться, что этот автопилот безопасен.
Бета-версия полноценного автопилота Tesla стала доступна в последнем обновлении программного обеспечения автомобилей компании, которое вышло накануне, сообщает CNBC.
Функция называется Full Self-Driving Beta (FSD Beta). При ее включении бортовой компьютер электрокара Tesla полностью берет под свой контроль управление автомобилем.
Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США уже какое-то время пристально изучает автопилот. Чиновники беспокоятся, что ошибки FSD Beta могут привести к автокатастрофам.
Илон Маск, основатель и глава Tesla, заявил ранее, что система безопасна и работает отлично, а доступ к ней будет открыт только для «хороших водителей». Впрочем, не уточняется, как именно бортовой компьютер будет определять, «хороший» ли у него водитель.
FSD Beta — незаконченная версия премиальной программы Full Self-Driving (просто FSD), доступ к которой Tesla планирует продавать или за $10 тыс. единым платежом, или по подписке за $199 в месяц.
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Фото: Whole Mars Catalog/Youtube
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