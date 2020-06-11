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Крупные производители продуктов попросили учесть траты на тесты на COVID-19 при уплате налогов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Крупные производители продуктов и товаров повседневного спроса хотят получить разрешение вычитать из доходов траты на тестирование работников на коронавирус. Крупному предприятию это обходится в сумму до 5 млн рублей в месяц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Крупные производители продуктов попросили учесть траты на тесты на COVID-19 при уплате налогов

С таким вопросом к главе Минфина Антону Силуанову и руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову обратился исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo и других) Алексей Поповичев.

Как отмечается в обращении, только в Москве, согласно указу мэра Сергея Собянина, с 12 по 31 мая работодатели должны были провести тестирование на COVID-19 не менее 10% работников, с 1 июня тестирование требуется проводить каждые 15 дней.

При этом поправки к Налоговому кодексу от 22 апреля позволяют вычитать расходы на приобретение медицинских изделий, средств защиты, дезинфекцию помещений для борьбы с COVID-19 из суммы доходов перед уплатой налогов.

«Русбренд» просит уточнить, может ли бизнес вычитать из суммы доходов и расходы на тестирование работников на коронавирус, а если нет — инициировать внесение дополнительных изменений в Налоговый кодекс.

Фото: Unsplash

 

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