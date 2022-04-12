Мошенники за год украли у россиян 13,5 млрд рублей с помощью переводов

В 2021 году мошенники украли у россиян 13,5 млрд рублей с помощью незаконных переводов с банковских карт, счетов. Банки смогли вернуть пострадавшим лишь 920,5 млн рублей (6,8%). Это худший результат возврата средств за два года как минимум.
В 2021 году число и объем мошеннических переводов выросли на 33,8% и 38,8% соответственно по сравнению с показателями 2020 года, говорится в обзоре Банка России о мошеннических операциях за прошлый год.
Рост мошеннических переводов связан с развитием новых дистанционных платежных сервисов и ростом объема денежных переводов. Всего за прошлый год россияне с помощью платежных карт, СБП и иных электронных средств платежа впервые перевели друг другу более 1 трлд рублей. За год эта сумма увеличилась на 28%.
Больше всего мошенники в прошлом году похитили у физлиц — 12,1 млрд рублей, остальные 1,4 млрд рублей они украли у компаний. Средняя сумма хищения у граждан — 11,8 тыс. рублей, у юрлиц — 349,6 тыс. рублей. Чаще всего злоумышленники крали при оплате товаров и услуг в интернете —4,1 млрд рублей за 742,3 тыс. раза.
В своих «операциях» злоумышленники используют звонки от якобы «службы безопасности» банка, ЦБ и других органов. Всего за минувший год Банк России инициировал блокировку 179 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонят банковским клиентам.
Фото на обложке: fizkes /
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