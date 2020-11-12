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«Тинькофф» сообщил о повышении чистой прибыли на 30% в третьем квартале 2020 года

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Головная компания «Тинькофф Банка» TCS Group представила финансовые результаты за третий квартал текущего года. Чистая прибыль группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

«Тинькофф» сообщил о повышении чистой прибыли на 30% в третьем квартале 2020 года
«[Увеличение чистой прибыли] стало возможным благодаря последовательным усилиям "Тинькофф" по наращиванию клиентской базы, а также высоким показателям, продемонстрированным нашими некредитными бизнес-линиями. Их выручка впервые достигла 41% в общей структуре доходов Группы», — отмечает председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Общая выручка группы выросла на 12% к предыдущему году и составила 48,8 млрд рублей.

Совокупные активы компании составили 725,6 млрд рублей, увеличившись на 25,2%. Объём собственных средств компании вырос на 21% на конец третьего квартала и составил 116,5 млрд рублей.

Валовый процентный доход увеличился на 3% к предыдущему году, достигнув 30,2 млрд рублей. В то же время этот показатель продемонстрировал снижение по сравнению с первым и вторым кварталами 2020 года. Это в основном обусловлено восстановлением темпов роста в менее доходных видах кредитования, включая автокредиты и кредитование под залог жилой недвижимости.

Процентные расходы снизились на 5% к предыдущему году и составили 5,3 млрд рублей.

Отмечается, что доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, в структуре выручки составила рекордные 41%. Например, прибыль сервиса «Тинькофф Инвестииции» увеличилась в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2,2 млрд рублей. Также в третьем квартале увеличились объемы операций у пользователей Tinkoff Black и клиентов «Тинькофф Бизнес».

База клиентов компании превысила 12 млн человек. «Тинькофф» стал третьим крупнейшим банком страны по количеству активных клиентов, говорится в сообщении. При этом одной из стратегических целей компании является увеличение числа клиентов до 20 млн человек к 2023 году.

На конец третьего квартала группа осуществляла обслуживание:

  • текущих счетов более 10,7 млн клиентов, общий объем денежных средств на которых составил 302,2 млрд рублей;
  • свыше 595 тысяч клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах равен 69,9 млрд рублей;
  • свыше 2,4 млн клиентов брокерских счетов сервиса «Тинькофф Инвестиции».

В компании пересмотрели прогноз на 2020 финансовый год. Ожидаемый уровень чистой прибыли составляет не менее 42 млрд рублей вместо заявленных ранее 30-35 млрд рублей.

Фото: Primakov / Shutterstock

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