«Тинькофф» сообщил о повышении чистой прибыли на 30% в третьем квартале 2020 года

Головная компания «Тинькофф Банка» TCS Group представила финансовые результаты за третий квартал текущего года. Чистая прибыль группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

«[Увеличение чистой прибыли] стало возможным благодаря последовательным усилиям "Тинькофф" по наращиванию клиентской базы, а также высоким показателям, продемонстрированным нашими некредитными бизнес-линиями. Их выручка впервые достигла 41% в общей структуре доходов Группы», — отмечает председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Общая выручка группы выросла на 12% к предыдущему году и составила 48,8 млрд рублей.

Совокупные активы компании составили 725,6 млрд рублей, увеличившись на 25,2%. Объём собственных средств компании вырос на 21% на конец третьего квартала и составил 116,5 млрд рублей.

Валовый процентный доход увеличился на 3% к предыдущему году, достигнув 30,2 млрд рублей. В то же время этот показатель продемонстрировал снижение по сравнению с первым и вторым кварталами 2020 года. Это в основном обусловлено восстановлением темпов роста в менее доходных видах кредитования, включая автокредиты и кредитование под залог жилой недвижимости.

Процентные расходы снизились на 5% к предыдущему году и составили 5,3 млрд рублей.

Отмечается, что доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, в структуре выручки составила рекордные 41%. Например, прибыль сервиса «Тинькофф Инвестииции» увеличилась в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2,2 млрд рублей. Также в третьем квартале увеличились объемы операций у пользователей Tinkoff Black и клиентов «Тинькофф Бизнес».

База клиентов компании превысила 12 млн человек. «Тинькофф» стал третьим крупнейшим банком страны по количеству активных клиентов, говорится в сообщении. При этом одной из стратегических целей компании является увеличение числа клиентов до 20 млн человек к 2023 году.

На конец третьего квартала группа осуществляла обслуживание:

текущих счетов более 10,7 млн клиентов, общий объем денежных средств на которых составил 302,2 млрд рублей;

свыше 595 тысяч клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах равен 69,9 млрд рублей;

свыше 2,4 млн клиентов брокерских счетов сервиса «Тинькофф Инвестиции».

В компании пересмотрели прогноз на 2020 финансовый год. Ожидаемый уровень чистой прибыли составляет не менее 42 млрд рублей вместо заявленных ранее 30-35 млрд рублей.

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