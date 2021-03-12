«Тинькофф Бизнес» автоматизировал процесс выплаты налогов самозанятыми

«Тинькофф Бизнес» разработал бесплатный сервис, который упростит крупному и среднему бизнесу работу с самозанятыми. Для подрядчиков сервис удобен тем, что программа самостоятельно выплатит за них налог, удержав его с каждого перевода, сформирует чек и отправит его в налоговую.

В рамках сервиса все самозанятые, сотрудничающие с клиентами «Тинькофф Бизнеса», получат специальный бесплатный счет — «Налоговая копилка», где будут храниться налоговые деньги, сообщила пресс-служба банка. На странице сервиса отмечается, что за переводы не будет взиматься комиссия.



Чтобы воспользоваться сервисом необходимо:

При оформлении платежа через сервис «Выплаты самозанятым» бизнес-клиенту нужно отметить галочкой пункт меню «Удержать налог на доход самозанятого»;

Самозанятый получает оплату на основной счет, после чего «Тинькофф» переводит 6% на «Налоговую копилку».

После получения квитанции с суммой налога к уплате банк перечислит необходимую сумму в адрес налоговой. Возможность выплаты налогов станет доступной на следующий день после подключения к сервису.



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