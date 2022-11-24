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Брокер «Тинькофф» увеличил порог хранения валюты без комиссии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Тинькофф Инвестиции» с 24 ноября повышают лимит на хранение валюты без комиссии. Теперь можно иметь на счетах 100 тыс. долларов или евро, сообщила компания в telegram-канале.

Брокер «Тинькофф» увеличил порог хранения валюты без комиссии

«Если раньше комиссия взималась при превышении порога в $10 тыс. и €20 тыс., то с 24 ноября этот порог повышается до 100 000 у.е. в валюте счета», — говорится в сообщении брокера.

Сам размер комиссии останется на уровне 0,25%. При этом отмечается, что изменения коснутся в том числе индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Порог на хранение валюты без необходимости платить комиссию «Тинькофф Инвестиции» ввели еще в июне. Тогда компания начала взимать 1% в месяц, позднее, в августе, размер комиссии снизился до 0,5%, а в сентябре — до 0,25%.

В октябре об отказе от комиссии за хранение валюты сообщил «Газпромбанк», который ранее брал 3% от суммы за такие услуги. 

Фото на обложке: Unsplash

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