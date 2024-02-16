Олега Тинькова признали иностранным агентом

Минюст признал Олега Тинькова иностранным агентом. В ведомстве считают, что бизнесмен участвовал в создании материалов иноагентов и распространял недостоверные сведения о решении российских властей, а также выступал против спецоперации на Украине.
Министерство юстиции включило бизнесмена Олега Тинькова в реестр иностранных агентов. Сведения об этом опубликованы на сайте министерства.
Минюст считает, что Тиньков участвовал в создании материалов иноагентов и распространял недостоверные сведения о решении российских властей, а также выступал против спецоперации на Украине.
В апреле 2022 года Олег Тиньков публично выступил с критикой спецоперации на Украине. В «Тинькофф Банке» назвали опубликованный им пост «личным мнением» Тинькова.
Спустя несколько дней компания «Интеррос» заявила о покупке 35%-ой доли Олега Тинькова в TCS Group – головной компании банка «Тинькофф».
В октябре 2022 года Олег Тиньков заявил, что выходит из российского гражданства.
Фото на обложке: elvistudio /
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