Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Олега Тинькова признали иностранным агентом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минюст признал Олега Тинькова иностранным агентом. В ведомстве считают, что бизнесмен участвовал в создании материалов иноагентов и распространял недостоверные сведения о решении российских властей, а также выступал против спецоперации на Украине.

Олега Тинькова признали иностранным агентом

Министерство юстиции включило бизнесмена Олега Тинькова в реестр иностранных агентов. Сведения об этом опубликованы на сайте министерства.

Минюст считает, что Тиньков участвовал в создании материалов иноагентов и распространял недостоверные сведения о решении российских властей, а также выступал против спецоперации на Украине.

В апреле 2022 года Олег Тиньков публично выступил с критикой спецоперации на Украине. В «Тинькофф Банке» назвали опубликованный им пост «личным мнением» Тинькова.

Спустя несколько дней компания «Интеррос» заявила о покупке 35%-ой доли Олега Тинькова в TCS Group – головной компании банка «Тинькофф». 

В октябре 2022 года Олег Тиньков заявил, что выходит из российского гражданства.

Фото на обложке: elvistudio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Суд в Москве отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой
  2. 2 Все о незаконном дроблении бизнеса в 2024 году
  3. 3 Действия бизнеса после повышения МРОТ: что нужно учитывать
  4. 4 Перспективы и риски использования нейросетей в бизнесе
  5. 5 Все, что вы хотели знать про судьбоносный для Generative AI судебный иск

ВОЗМОЖНОСТИ

16 февраля 2024

Акселератор Спринт

16 февраля 2024

AI-идеатон в образовательном процессе

16 февраля 2024

One Day Offer УЦСБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ