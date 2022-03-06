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Олег Тиньков резко высказался против причисления его к «олигархам»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В личном Instagram бизнесмен написал, что он не является олигархом, поскольку заработал свой капитал самостоятельно, а не благодаря связям с государством. «Не олигархом» он также считает Сергея Галицкого.

Олег Тиньков резко высказался против причисления его к «олигархам»

— это бизнесмен, который заработал свои деньги, благодаря связям с государством, и «паразитирующий» на государственных контрактах и бюджете!» — разъяснил свою позицию Олег Тиньков.

«Я и Сергей Галицкий НЕ являемся олигархами, мы заработали деньги с полного нуля, и я НЕ использую никакие связи! Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ <…> у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями!»

, а 98 «олигархов» из топ-100 российского Forbes — это участники первичной и вторичной приватизаций.

— то, что он «уже НЕ миллиардер», а в понимании большинства людей «олигарх» и «миллиардер» — синонимы.

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Фото на обложке: Светлана Зыкова / RB

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