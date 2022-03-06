Олег Тиньков резко высказался против причисления его к «олигархам»

В личном Instagram бизнесмен написал, что он не является олигархом, поскольку заработал свой капитал самостоятельно, а не благодаря связям с государством. «Не олигархом» он также считает Сергея Галицкого.

«Олигарх — это бизнесмен, который заработал свои деньги, благодаря связям с государством, и «паразитирующий» на государственных контрактах и бюджете!» — разъяснил свою позицию Олег Тиньков.

«Я и Сергей Галицкий НЕ являемся олигархами, мы заработали деньги с полного нуля, и я НЕ использую никакие связи! Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ <…> у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями!»

Бизнесмен просит не называть его «олигархом», поскольку он «self-made» предприниматель, который с нуля создал более 100 тыс. рабочих мест, 4 бизнеса, «которые не существовали вообще после распада СССР!»

Он подчеркивает, что зарабатывал на бирже и привлекал средства международных инвесторов , а 98 «олигархов» из топ-100 российского Forbes — это участники первичной и вторичной приватизаций.

Еще одна причина, почему нельзя считать его «олигархом», — то, что он «уже НЕ миллиардер», а в понимании большинства людей «олигарх» и «миллиардер» — синонимы.

В своем посте-заявлении Олег Тиньков также напоминает читателям, что к нему больше не стоит обращаться по вопросам работы одноименного банка.

«Я не «банкир» и это не «банк Тиньков», у меня уже полтора года нет НИ ОДНОЙ должности в банке! Я даже не вхожу в Совет Директоров, я просто небольшой акционер, и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. ВСЁ! Я просто клиент, как и вы».

Фото на обложке: Светлана Зыкова / RB