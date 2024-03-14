Торги акциями «ТКС Холдинг» на Мосбирже стартуют 18 марта

Торги акциями головной компании «Тинькофф» — «ТКС Холдинг» — на Московской бирже начнутся 18 марта, сообщила площадка. В феврале биржа прекратила торги расписками TCS Group из-за «переезда» компании в российскую юрисдикцию с Кипра.
Держатели депозитарных расписок TCS Group получили акции «ТКС Холдинга» автоматически. Бумаги останутся в первом уровне, торговый код — TCSG.
Кроме того, совет директоров группы решил запустить программу обратного выкупа акций. Планируется приобрести до 19 млн штук, что составляет не более 10% нынешнего уставного капитала.
- В TCS Group впервые задумались о смене юрисдикции в марте прошлого года, через месяц после включения в санкционный список ЕС.
- В январе текущего года редомициляцию одобрили акционеры компании. На фоне новости о смене юрисдикции акции TCS Group на Мосбирже дешевели на 4,1%.
- 8 февраля 2024 Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг», листинг которых осуществлен на Московской бирже.
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
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