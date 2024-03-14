Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Торги акциями «ТКС Холдинг» на Мосбирже стартуют 18 марта

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Торги акциями головной компании «Тинькофф» — «ТКС Холдинг» — на Московской бирже начнутся 18 марта, сообщила площадка. В феврале биржа прекратила торги расписками TCS Group из-за «переезда» компании в российскую юрисдикцию с Кипра.

Торги акциями «ТКС Холдинг» на Мосбирже стартуют 18 марта

Держатели депозитарных расписок TCS Group получили акции «ТКС Холдинга» автоматически. Бумаги останутся в первом уровне, торговый код — TCSG. 

Кроме того, совет директоров группы решил запустить программу обратного выкупа акций. Планируется приобрести до 19 млн штук, что составляет не более 10% нынешнего уставного капитала. 

  • В TCS Group впервые задумались о смене юрисдикции в марте прошлого года, через месяц после включения в санкционный список ЕС.
  • В январе текущего года редомициляцию одобрили акционеры компании. На фоне новости о смене юрисдикции акции TCS Group на Мосбирже дешевели на 4,1%.
  • 8 февраля 2024 Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг», листинг которых осуществлен на Московской бирже. 

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  2. 2 Совет директоров «Тинькофф» предложит акционерам рассмотреть интеграцию c «Росбанком»
  3. 3 Верховный суд отменил решение в пользу «Тинькофф» о неосновательном обогащении клиента на курсе валют
  4. 4 Брокер «Тинькофф» создаст платформу для венчурных инвестиций
  5. 5 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест

ВОЗМОЖНОСТИ

14 марта 2024

Pitch&Go

18 марта 2024

Квантовые вычисления

18 марта 2024

Контур Стартап-бюро

Все ВОЗМОЖНОСТИ