TMT Investments продал акции CRM-системы Pipedrive за $41 млн

CRM-система Pipedrive объявила о подписании соглашения по продаже контрольного пакета акций американской инвестиционной фирме Vista Equity Partners. В рамках сделки венчурный фонд с российскими корнями TMT Investments продал свои акции стартапа за $41 млн. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.

«В рамках этой сделки TMT согласилась продать весь свой пакет акций Pipedrive компании Vista за денежное вознаграждение в размере $41 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Pipedrive вырос более, чем в 51 раз с момента первых инвестиций TMT Investments в компанию в 2012-2013 годах.

Известно, что в 2012 году фонд вложил в стартап $325 тысяч, в 2013 году — $450 тысяч. Также венчурная компания инвестировала в CRM-систему в 2015 году.

Всего за время своего существования Pipedrive получила более $90 млн инвестиций.

По данным Techcrunch, в рамках сделки Pipedrive оценили в $1,5 млрд. Таким образом, стартап получил статус «единорога».

«У Pipedrive впереди новая история жизни, следующий этап, многие крупные фонды остаются в компании. Но, они пришли позже, а для нас, тех кто был почти с самого начала, цикл закончен, и мы решили, что нам правильнее переложиться в более ранние проекты», — пишет сооснователь TMT Investments Герман Каплун.

Он также отметил, что продажа Pipedrive — это самый большой выход в истории фонда.

Pipedrive была основана в 2010 году в Эстонии и представляет собой CRM для малых бизнесов с возможностью визуализации воронки продаж. В сентябре Pipedrive запустила комплексный набор инструментов для генерации лидов и управления ими — LeadBooster. Он включает в себя возможность использования b2b-базы данных из 400 млн бизнес-профилей и 10 млн компаний для поиска лидов; настраиваемого чат-бота и живого чата для квалификации лидов.

ПО Pipedrive интегрируется с более чем 100 другими приложениями, используемыми в бизнесе, например, Google Apps, Trello, Zapier, MailChimp, Yesware и PandaDoc. По данным TMT Invetsments, сейчас сервис используется в 90 тысячах компаний по всему миру. В Pipedrive работают более 600 сотрудников из 48 стран.

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