«Точка» запустила бесплатный таможенный калькулятор для предпринимателей

Банк «Точка» запустил таможенный калькулятор для предпринимателей, работающих с зарубежными поставщиками. С его помощью можно заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту.
Сервис бесплатный, им может воспользоваться любой желающий, быть клиентом не обязательно, уточнил RB.RU представитель «Точки».
Чтобы рассчитать таможенные платежи, нужно ввести название товара и его характеристики. Калькулятор подберет подходящие код ТН ВЭД, рассчитает суммы таможенных сборов, пошлину и НДС.
«Калькулятор страхует предпринимателя от ситуаций, когда в открытых источниках указана одна сумма таможенной пошлины, а на самом деле она в 1,5–2 раза выше», — говорится в сообщении компании.
Сервис при выборе товара и страны покажет точную ставку налоговой пошлины и НДС, учитывая все особенности. При этом перед подачей декларации банк все равно рекомендует проконсультироваться с экспертом в области декларирования (в «Точке» это можно сделать бесплатно).
Фото на обложке: Unsplash
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