«РБК Инвестиции» назвали топ-5 банков с выгодными тарифами на SWIFT-переводы

В условиях санкционных ограничений и отключения ряда российских банков от международной межбанковской системы передачи информации о SWIFT, некоторые кредитные организации все еще предоставляют услугу трансграничных переводов.

Аналитики «РБК Инвестиции» сравнили список валют, доступных к переводу, стран, куда можно вывести средства, а также комиссии за транзакции в банках, подтвердивших, что услуга действительно работает, и вывели топ-5 кредитных организаций для SWIFT-переводов.

В список лидеров вошли:

«Солид банк»

Возможны переводы в долларах США, юанях, евро, йенах, ряде других валют.

Комиссия за перевод — 0,11% от суммы (с различной ограничением минимальной и максимальной суммы комиссии).

Страны для перевода: Азербайджан, Армения, Бангладеш, Камбоджа, Киргизия, Китай, Литва, Мексика, Мальта, Молдавия, Монголия, Пуэрто-Рико, Намибия, Таджикистан, Турция, Черногория, Танзания, Узбекистан, Таиланд, Лаос и Белоруссия.

«Бэнк оф Чайна»

Переводы в долларах США и евро.

Комиссия за — 0,3%, но не менее $20 и не более $200.

Страны для перевода: в любую точку мира (все платежи обрабатываются индивидуально, возможен запрос дополнительной информации).

«Тинькофф банк»

Переводы в долларах США, евро, юанях, гонконгских долларах, турецких лирах и др.

Комиссия за перевод — 1% от суммы перевода или фиксированная ставка для ряда валют.

Страны для перевода: Китай, Монголия, Гонконг, Турция, Сербия, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.

«Цифра банк»

Переводы в долларах США, евро, а также казахстанских тенге, китайских юанях, турецких лирах, азербайджанских манатах, армянских драмах (с соблюдением некоторых условий).

Комиссия за перевод — 0,45% от суммы перевода, но не менее $50 или эквивалента в валюте платежа (есть премиальные тарифы).

Страны для перевода: Казахстан, Армения, Грузия, Таджикистан и др.

«Райффайзенбанк»

Переводы в долларах США, евро, юанях и др.

Комиссия за перевод — 2-3% от суммы, но не менее $200 и не более $300; минимальная сумма перевода — $10 тыс. или эквивалент в валюте перевода. Дополнительно оплачивается комиссия банка-посредника.

Страны для перевода: любые.

Всего в исследовании приняли участие 40 банков, где на сайте есть информация о том, что они предлагают клиентам услугу перевода средств за границу через систему SWIFT.

Однако общение со службами поддержки показало, что по факту многие из них приостановили деятельность в этом направлении.

Напомним, что на сегодня от системы SWIFT отключены: Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Новикомбанк, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, банк «Россия», МКБ, РСХБ и Совкомбанк.

При этом те банки, которые официально не попали под санкции, все равно испытывают сложности с трансграничными переводами, поскольку некоторые иностранные финансовые организации ввели внутренние ограничения на работу со SWIFT-переводами из России.

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