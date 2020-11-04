В Госдуму внесли законопроект о денежных переводах через зарубежные электронные кошельки

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет граждан России информироавть Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных денежных переводах через зарубежные электронные кошельки. Документ был размещен в электронной базе данных Госдумы.

Авторами законопроекта является группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Документ обязывает граждан представлять налоговым органам отчет о денежных переводах с помощью зарубежных электронных кошельков, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.

По данным РИА «Новости», Аксаков пояснил, что сейчас граждане России предоставляют в ФНС только информацию об открытии счетов за рубежом и операциях в валюте за пределами РФ.

«Таким образом, по банковским операциям все надо представлять, а по электронным счетам только по крупным суммам», — отмечает Аксаков.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время все большее число банков и иных организаций финрынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможности проведения безналичных платежей с помощью электронных средств, в том числе цифровых кошельков. Банковский счет для этого не используется.

То, что обязанность предоставления отчетов о таких платежах отсутствует в России, по мнению авторов законопроекта, «снижает эффективность контрольных мероприятий за соблюдением валютного законодательства». Также отмечается, что это затрудняет противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также мешает обеспечению информационной безопасности.

Одновременно та же группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение порядка предоставления требуемых отчетов. Штраф для граждан, должностных и юрлиц предлагается в 20-40% от суммы, зачисленной на электронное средство платежа. При несоблюдении сроков подачи данных возможно вынесение предупреждения или штраф от 300 до 3 тысяч, от 500 до 5 тысяч и от 5 до 50 тысяч рублей соответственно.

Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 июля 2021 года.

В 2019 году в России запретили анонимное пополнение отечественных электронных кошельков. А с 1 апреля этого года банки начали автоматически уведомлять налоговую об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков внутри страны. Налоговая также может запрашивать данные об операциях по таким электронным кошелькам.

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