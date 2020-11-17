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Конференция по SMM для туриндустрии пройдет онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 17 по 19 ноября состоится конференция Travel SMM 2020, посвященная продвижению туристических продуктов и услуг в соцсетях. Мероприятие пройдет онлайн, участие бесплатное.

Конференция по SMM для туриндустрии пройдет онлайн

В программе:

  • тренды SMM для туристических компаний;
  • работа с Instagram, Facebook, Tik-Tok, YouTube и LinkedIn и другими платформами, соцсетями и мессенджерами;
  • продвижение с минимумом затрат;
  • таргетированная реклама;
  • контент для соцсетей и другие темы.

Среди спикеров — эксперты в сфере SMM и туризма:

  • Виктория Гузенко, руководитель SMM TUI Russia&CIS;
  • Татьяна Акбаш, владелец агентства Travel Partner, эксперт в сфере международного туризма;
  • Сергей Скорбенко, директор агентства маркетинга и коммуникаций в гостеприимстве DigitalWill;
  • Артем Фокин, маркетолог SendPulse, и другие специалисты.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Maria Savenko / Shutterstock

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