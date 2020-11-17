Конференция по SMM для туриндустрии пройдет онлайн

Евгения Хрисанфова
С 17 по 19 ноября состоится конференция Travel SMM 2020, посвященная продвижению туристических продуктов и услуг в соцсетях. Мероприятие пройдет онлайн, участие бесплатное.
Конференция по SMM для туриндустрии пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
В программе:
- тренды SMM для туристических компаний;
- работа с Instagram, Facebook, Tik-Tok, YouTube и LinkedIn и другими платформами, соцсетями и мессенджерами;
- продвижение с минимумом затрат;
- таргетированная реклама;
- контент для соцсетей и другие темы.
Среди спикеров — эксперты в сфере SMM и туризма:
- Виктория Гузенко, руководитель SMM TUI Russia&CIS;
- Татьяна Акбаш, владелец агентства Travel Partner, эксперт в сфере международного туризма;
- Сергей Скорбенко, директор агентства маркетинга и коммуникаций в гостеприимстве DigitalWill;
- Артем Фокин, маркетолог SendPulse, и другие специалисты.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: Maria Savenko / Shutterstock
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