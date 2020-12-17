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Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» назвали тренды развития туристической сферы в 2021 году

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

В рамках всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» провели опрос среди экспертов индустрии туризма. Он показал, как россияне собираются путешествовать в наступающем году и в каком направлении будет развиваться туристическая сфера.

Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» назвали тренды развития туристической сферы в 2021 году

Согласно проведенному исследованию, внутренний туризм станет самым предпочтительным для российской индустрии гостеприимства.

Среди востребованных направлений — черноморские курорты, Кавказские Минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург.

Наиболее популярным видом отдыха у россиян в 2021 году станут:

  • пляжный отдых;
  • лечебно-оздоровительный туризм;
  • экологический туризм;
  • экскурсионный туризм;
  • индивидуальные туры.

Эксперты отмечают, что наибольший потенциал у экологического туризма — за него проголосовали 75,6% опрошенных.

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Россия — идеальное место для экологического туризма! В ней находятся почти все климатические зоны планеты — от арктической до субтропической, присутствуют все виды ландшафтов — от пустынь, до гор, что делает нашу страну уникальной. На начало 2020 экотуризм составлял лишь 2% от всей туриндустрии России, но сегодня он приобретает все большую популярность.
Сергей Корлыханов, директор департамента регионального развития Русского географического общества

Также исследование показало, что цифровые технологии всё больше будут трансформировать туристическую отрасль, в частности профессии занятых в ней людей:

  • 45% уверены в изменении функционала музейных сотрудников;
  • 27% считают, что значительно трансформируется роль экскурсоводов;
  • 20% уверены в трансформации туроператорского бизнеса.

Фото на обложке: Photo_Olivia/shutterstock.com

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