Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» назвали тренды развития туристической сферы в 2021 году

В рамках всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» провели опрос среди экспертов индустрии туризма. Он показал, как россияне собираются путешествовать в наступающем году и в каком направлении будет развиваться туристическая сфера.
Согласно проведенному исследованию, внутренний туризм станет самым предпочтительным для российской индустрии гостеприимства.
Среди востребованных направлений — черноморские курорты, Кавказские Минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург.
Наиболее популярным видом отдыха у россиян в 2021 году станут:
- пляжный отдых;
- лечебно-оздоровительный туризм;
- экологический туризм;
- экскурсионный туризм;
- индивидуальные туры.
Эксперты отмечают, что наибольший потенциал у экологического туризма — за него проголосовали 75,6% опрошенных.
Россия — идеальное место для экологического туризма! В ней находятся почти все климатические зоны планеты — от арктической до субтропической, присутствуют все виды ландшафтов — от пустынь, до гор, что делает нашу страну уникальной. На начало 2020 экотуризм составлял лишь 2% от всей туриндустрии России, но сегодня он приобретает все большую популярность.
Также исследование показало, что цифровые технологии всё больше будут трансформировать туристическую отрасль, в частности профессии занятых в ней людей:
- 45% уверены в изменении функционала музейных сотрудников;
- 27% считают, что значительно трансформируется роль экскурсоводов;
- 20% уверены в трансформации туроператорского бизнеса.
Фото на обложке: Photo_Olivia/shutterstock.com
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