Российские операторы предупредили о повышении цен на связь в 2023 году

Российские сотовые операторы предупредили клиентов о повышении цен на связь в 2023 году. Причиной они называют рост затрат на оборудование.
«Мегафон» и Tele2 разослали абонентам сообщения об изменении цен архивных тарифов, МТС уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, «Билайн» стал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги, убедились «Ведомости».
Компании должны за 14 дней до изменения цен предупредить ФАС, пока антимонопольная служба получила уведомление только от Tele2.
В связи со сложившейся ситуацией на рынке оборудования операторам придется повысить затраты на его закупку и обслуживание на 25-30%, предположил глава TelecomDaily Денис Кусков. Компании смогут увеличить средний доход с пользователя с помощью предложений тарифов с другой компоновкой услуг, которые чаще всего дороже, так они могут обходить ограничение по повышению цен, отметил он.
В октябре ФАС зафиксировала необоснованное повышение цен компанией «Мегафон» на тарифы в среднем на 12%. Днем ранее служба установила, что оператор МТС удерживал «монопольно высокую цену» на тарифы. Цены на услуги выросли для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.
Фото на обложке: Unsplash
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