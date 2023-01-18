Аналитики назвали Турцию самой востребованной у россиян страной для покупки недвижимости и переезда

Аналитики General Immigration назвали Турцию самой востребованной у россиян страной для покупки недвижимости и переезда в 2022 году. Доля Турции в общей структуре спроса на недвижимость российских граждан за рубежом составила 32,7%.
Данные о востребованности зарубежной недвижимости у россиян в 2022 году предоставили аналитики General Immigration – миграционного подразделения международной группы компаний Propriete Generale Group.
Каждый третий запрос на покупку зарубежной недвижимости россиянами пришелся на Турцию – ее доля в общей структуре спроса составила 32,7%. Вторым по популярности для переезда государством стали ОАЭ с долей 22,4 – основной спрос пришелся на Дубай и Абу-Даби.
Третьим в списке идет северный Кипр с долей 13,4%. В топ-5 по популярности для релокации также попали Португалия с долей спроса в 7,3% и Греция с 4,8%.
Большинство покупателей зарубежной недвижимости из России (64,1%) своей целью преследовали получение вида на жительство или гражданства, около 14% интересовались покупкой недвижимости в инвестиционных целях.
С точки зрения регионов больше всего покупкой недвижимости за рубежом интересовались жители Москвы, доля которых составила 44,7% в общей структуре спроса, сообщили аналитики.
Фото на обложке: Burhan Oral GUDU /
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