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Турция возобновила авиасообщение с Россией

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Министерство транспорта Турции договорилось с российскими властями о возобновлении авиасообщения. Полеты решили возобновить с 15 июля. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

Турция возобновила авиасообщение с Россией

По данным агентства, переговоры между турецкой и российской стороной прошли минувшей ночью. 

Российская сторона информацию о возобновлении авиасообщения пока не подтвердила.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала страны, готовые принимать российских туристов. В их число вошли Турция, ОАЭ, Хорватия, Куба, Доминикана, Мексика, Египет и Мальдивы.

В организации отметили, что для въезда в большинство из этих стран путешественникам понадобится справка об отсутствии коронавируса. Ее нужно будет получить за определенное количество часов до пересечения границы. Кроме того, в аэропортах будет проводиться замер температуры по прилету.

Ранее Роспотребнадзор определил 13 стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение на первом этапе.

Фото: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock

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