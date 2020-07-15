Турция возобновила авиасообщение с Россией

Министерство транспорта Турции договорилось с российскими властями о возобновлении авиасообщения. Полеты решили возобновить с 15 июля. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, переговоры между турецкой и российской стороной прошли минувшей ночью.

Российская сторона информацию о возобновлении авиасообщения пока не подтвердила.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала страны, готовые принимать российских туристов. В их число вошли Турция, ОАЭ, Хорватия, Куба, Доминикана, Мексика, Египет и Мальдивы.

В организации отметили, что для въезда в большинство из этих стран путешественникам понадобится справка об отсутствии коронавируса. Ее нужно будет получить за определенное количество часов до пересечения границы. Кроме того, в аэропортах будет проводиться замер температуры по прилету.

Ранее Роспотребнадзор определил 13 стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение на первом этапе.

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