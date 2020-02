В России заблокировали сервис защищенной электронной почты Tutanota

Информация о блокировке также содержится в реестре Роскомнадзора.

Он добавил, что в Tutanota «борются за право пользователей на конфиденциальность в интернете, особенно в таких авторитарных странах, как Россия и Египет».

Tutanota также блокируется в Египте с октября 2019 года.

В официальном твиттер-аккаунте сервиса сообщается, каким образом пользователи из России могут получить к нему доступ.

Tutanota is blocked in Russia to stop encrypted communication. We need to fight for privacy around the world. ✊ If you are affected, you can still access Tutanota with @torproject or a vpn.https://t.co/3oAfh1h8jU#privacy #surveillance #russia #censorship #freespeech