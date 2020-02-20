В России заблокировали сервис защищенной электронной почты Tutanota

Немецкий сервис веб-почты со встроенным шифрованием Tutanota заблокирован в России с 14 февраля. Об этом говорится в письме сооснователя Tutanota Матиаса Пфау, поступившем в редакцию Rusbase.

Информация о блокировке также содержится в реестре Роскомнадзора.

«Мы осуждаем блокировку Tutanota. Это форма цензуры российских граждан, которые теперь лишены еще одного безопасного канала связи в интернете», — сообщил Пфау.

Он добавил, что в Tutanota «борются за право пользователей на конфиденциальность в интернете, особенно в таких авторитарных странах, как Россия и Египет».

Tutanota также блокируется в Египте с октября 2019 года.

В официальном твиттер-аккаунте сервиса сообщается, каким образом пользователи из России могут получить к нему доступ.

Tutanota is blocked in Russia to stop encrypted communication. We need to fight for privacy around the world. ✊ If you are affected, you can still access Tutanota with @torproject or a vpn.https://t.co/3oAfh1h8jU#privacy #surveillance #russia #censorship #freespeech — Tutanota (@TutanotaTeam) February 17, 2020

О причинах блокировки сервиса не сообщается. Rusbase обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.

В конце декабря 2019 года Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com. Эти ресурсы также предоставляют клиентам защищенный хостинг, сплошное шифрование и анонимность.