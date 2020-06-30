Индивидуальный контент, поиск гидов и IT-приложения: стартапы, которые интересны Tutu.ru

В июне этого года запустила свою работу «Фабрика туристических продуктов и сервисов», где молодые и опытные предприниматели смогут реализовать свои идеи. Одним из партнеров программы стал сервис для путешествий Tutu.ru. Подать заявку на участие в «Фабрике» можно до 5 июля.

«Фабрика туристических продуктов и сервисов» — это акселерационная программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства. «Фабрика» помогает молодым командам и предпринимателям развивать свои проекты на самых ранних стадиях. Цель «Фабрики» — поддержать представителей московской туриндустрии и воплотить нужные и эффективные продукты и сервисы.

В этом году Tutu.ru стал партнером «Фабрики». Это означает, что команды, которые предложат сервису выгодное партнерство, могут получить в рамках программы менторскую поддержку, нетворкинг и помощь в реализации своей идеи.



Идеи, на которые обратят внимание представители Tutu.ru:

1. Персональный контент

На сайте Tutu.ru огромное количество разного контента, который помогает путешественнику по вопросам, связанным с поездками. Сегодня нужны решения, которые помогут пользователю Tutu.ru получать нужную информацию на любом этапе организации своего путешествия.

2. Одновременная покупка билетов и отеля

Большинство самостоятельных туристов приобретают билеты на самолет или поезд отдельно от бронирования номера в отеле. Нужно решение, которое позволит подобрать для пользователя возможность одновременной покупки — передвижения и проживания, как единый сценарий.

3. Онлайн турагентство с человеческим лицом

Основная причина покупки туров в офлайне — возможность посоветоваться с экспертом, который поможет сделать правильный выбор с учетом индивидуальных предпочтений. С другой стороны, в онлайне выбор гораздо шире. Нужно решение, которое станет для путешественников симбиозом преимуществ онлайна и офлайна: агентством в Сети с максимальной автоматизацией человеческого фактора.

4. Приложение для командировок

Во время рабочей поездки сотруднику приходится держать в голове много задач: время выезда, место встречи, документация, бюджет и так далее. Нужно решение, которое облегчит эту задачу.

5. Профессиональные местные гиды

Путешественники часто хотят погрузиться в культуру и менталитет места, куда они приезжают. И лучше всего в этом могут помочь именно локалы — профессиональные гиды. Нужно решение для поиска клиентов (туристов) и гидов без их личного взаимодействия.

На «Фабрике туристических продуктов и сервисов» доступно два трека: «Стартап» и «Слушатель». В первом случае участвовать могут независимые и корпоративные продуктовые команды, travel-стартапы, туристические компании, у которых есть идеи новых решений или сервисов и которые готовы их реализовывать в рамках «Фабрики». Трек «Слушатель» доступен для всех желающих. Это бесплатно, но необходима регистрация. Заявки на обе программы принимаются до 5 июля на сайте «Фабрики».

Туту.ру — это единый сервис путешествий, где можно купить электронные билеты на поезда, автобусы и самолеты, забронировать отели, авторские и обычные туры, а также узнать расписание пригородных электричек. Самый посещаемый российский сервис путешествий, который работает уже почти 17 лет — с середины 2003 года.





Фото на обложке: Nick Seagrave/Unsplash