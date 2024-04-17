Суд оштрафовал Twitch и Pinterest на 1 млн рублей за «неисполнение обязанностей». Ранее оба сервиса уже получили несколько штрафов в России за нарушение закона, в частности за отказ локализовать данные российских пользователей.
Таганский суд Москвы выписал штрафы в размере 1 млн рублей сервисам Twitch и Pinterest. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Обе компании оштрафовали по части 2 статьи 13.50 кодекса об административных правонарушениях, то есть за «неисполнение обязанностей владельцем социальной сети».
Суд в России несколько раз штрафовал Twitch и Pinterest. Например, Twitch получал штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента, Pinterest штрафовали на 12 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.
Фото на обложке: Tattoboo /
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