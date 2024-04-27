Как использовать Pinterest в маркетинге: 7 идей

Как получить выгоду от пользовательских запросов на «вдохновляющие» фото и почему даже при продвижении картинок не обойтись без SEO, рассказываем в материале.

Маркетплейс люксовой модной одежды Cult Mia — идеальный пример использования Pinterest.

Однако получать выгоду от работы с платформой могут не только компании с реальным продуктом и «сильным визуальным контентом», считает Саша Аллан, руководитель отдела маркетинга Cult Mia. По ее мнению, другим «надо просто думать более нестандартно».

«Поначалу мы использовали платформу для создания органического присутствия, то есть бесплатного контента. Оказалось, что это отличный канал для повышения узнаваемости бренда и привлечения трафика на сайт. Сейчас мы также используем платные опции», — объясняет Саша.

Инвестируйте в красивые образы

Саша Аллан поделилась советами, как начать работать с Pinterest.

Pinterest — это эстетика. Для него требуются только высококачественные изображения или видео. В отличие от других социальных сетей, на Pinterest необязательно публиковать видео: изображения оцениваются так же высоко. Убедитесь, что ваши картинки — они называются «пины» — сделаны в стиле вашего бренда.

Нет смысла создавать что-то яркое и разноцветное, если ваша компания использует цвета нейтральных или приглушенных оттенков. Вы потеряете интерес и доверие пользователей, как только они перейдут на ваш сайт.

Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве

На Pinterest можно публиковать не только красивые фото товаров. Добавляйте инфографику, вдохновляющие изображения, гайды или типографику. В начале лучше не усложнять и не тратить на создание контента много денег. Вполне подойдут фото продукта или картинки, свёрстанные в Canva.

Новизна не слишком важна для алгоритмов Pinterest. Необязательно публиковать определенное количество контента в неделю, чтобы быть замеченным.

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Массовые загрузки тоже работают. Постарайтесь, чтобы ваши «пины» были как можно лучше. Дополните красивую картинку полезным описанием или создавайте подборки.

Работайте с SEO

Какими бы эстетичными не были «пины», их еще надо найти. Чтобы облегчить эту задачу, добавьте в описание ключевые слова, по которым целевая аудитория сможет их обнаружить. Используйте их в заголовке «пина» или названии файла картинки. Позаботьтесь, чтобы ваш контент можно было обнаружить разными способами — как на самой платформе, так и по результатам поисковых запросов.

Вам понадобится узнать, какие ключевые слова вам подходят. Используйте для этого такие инструменты, как Google Keyword Planner, Ahrefs или Semrush. Также полезно изучить поисковые запросы, по которым чаще всего переходят на ваш сайт.

Создайте каталог

Добавляйте свою продукцию на Pinterest как товарные «пины». Все товары, размещенные на сайте, автоматически появятся на платформе с актуальной информацией: описанием, ценой и количеством на складе. Площадка поддерживает интеграцию со сторонними e-commerce платформами, например Spotify или WooCommerce. Кроме того, на «пинах» можно размещать рекламу.

Собирайте тематические подборки

Находите потенциальных клиентов там, где они находятся. Например, многие ищут на Pinterest вдохновляющие свадебные фото. Cult Mia создает подборки платьев невесты и нарядов для гостей. Это эффективный способ увеличить количество показов и переходов в определенной продуктовой категории. Подумайте, как вы можете расширить охваты.

Начните с органического контента

Если вы только начинаете работу с платформой, создавайте органический контент. Так можно без особого риска проверить, подходит ли Pinterest вашему бизнесу. Анализируйте, что приносит вам трафик и повышает узнаваемость бренда: ключевые слова, определенный контент и так далее.

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Как раскрутить свой бизнес

Позже увеличивайте конверсию с помощью платных таргетированных активаций и отслеживайте результаты через аналитику Pinterest и Google Analytics. Прежде чем увеличивать рекламный бюджет, необходимо понять, что работает, а что нет.

Изучите тренды Pinterest

Узнайте, что пользуется популярностью. Сравните количество поисковых запросов для похожих компаний. Что приносит им трафик? Какие ключевые слова или темы им подходят? Какие цвета, стили или инфографика попадают в тренды?

Полученные сведения можно использовать и для других маркетинговых каналов.

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Фото на обложке: Pexels