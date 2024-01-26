«Человеку нужен человек»: как общаться с аудиторией в 2024 году, чтобы быть в тренде

Креативный директор и главный бренд-стратег маркетингового агентства Kuraga Антон Удодов совместно с командой провел анализ разных отчетов маркетинговых и стратегических агентств, чтобы составить список трендов продвижения, актуальных в 2024 году.

Человеку нужен человек (даже если он вообще-то бренд)

За этот год особенно остро встал вопрос «одиночества в сети». Потребителям не хватает баланса между технологиями (автоматизацией) и человеческим общением. Наравне со скоростью ответа потребители хотят персонализированного подхода. И если вы уже научились отвечать своим пользователям не отстраненно, а «человечно», пришло время переходить на новый уровень.

Источник: The Sprout Social Index

А именно — вводить амбассадоров или просто «героев» аккаунта. Мы так сделали с нашим клиентом «Дикси» — теперь в аккаунтах бренда в соцсетях часто появляются Маша, Лена, Дима и другие ребята, которые показывают типичные ситуации потребления в юмористическом ключе. Не просто идут за покупками, а ставят себе задачу выбрать продукты определенного цвета. Не просто готовятся к Новому году, а ищут подарки для всех членов семьи за одну минуту.

С Леной мы начали использовать «кружки» в Telegram: это был своего рода лайфстайл-контент, где она делилась событиями, которые происходят в ее жизни (от знакомства с родителями парня до приготовления первого борща). Здесь мы сразу закрывали две задачи: показывали пользователям понятные им ситуации потребления и рассказывали о широком ассортименте «Дикси». Ведь амбассадоры — это такие персонажи, с которыми себя легко ассоциировать и сравнить. А значит, «найти себя» в бренде.

Вы можете найти амбассадоров среди своих подписчиков (кто-то будет рад годовому запасу вашего товара), привлечь инфлюенсеров или просто пригласить моделей. Главное, чтобы эти люди отвечали ценностям вашего бренда и были готовы транслировать их. Ведь амбассадор — это человек, который будет понятным языком информировать клиентов о новых поступлениях, рассказывать об акциях, освещать основные события и на своей странице или в соц.сетях бренда.

Именно так получилось и с Леной: в спокойной и доброжелательной манере ей удалось продвинуть ценности «Дикси» в формате «кружков» и буквально влюбить в себя аудиторию (что мы увидели по охватам и реакциям).

Выделите свои ценности

Уже давно не только цена является главным критерием «купить/ не купить». Потребителю важно что-то чувствовать и понимать, когда он выбирает ваш товар. Ему важно меняться в лучшую сторону, узнавать что-то о себе и о мире, становиться частью закрытого сообщества.

Создавайте вокруг своего продукта определенную философию со значимыми для бренда ценностями.

Например, для того же «Дикси» одна из ключевых ценностей — не отставать за всеми внешними изменениями и меняться вместе со своими покупателями. Именно поэтому в магазинах появляются точки с горячим кофе или свежей выпечкой, а в контенте — молодые герои, которые подсвечивают все нововведения и не просто приходят «купить что-то на ужин», но и превращают это время в приятное развлечение.

Или еще один наш клиент — сеть ресторанов «Магадан», одной из ценностей которого является своего рода «приватность» гостей, атмосфера спокойствия, эксклюзивности и высокий уровень сервиса. И мы отражаем это в контенте: приглушенные оттенки, постоянная демонстрация кухни и работы за ней (=открытость и доверие), «дорогие» акценты и детали, регулярная демонстрация интерьеров.

Кстати о ценностях, знаем, что сейчас очень модно быть «эко» — поэтому предостерегаем не заигрывать с экоповесткой, чтобы не обжечься на на гринвошинге. Если вы действительно говорите о чем-то, сразу подтверждайте это твердыми фактами.

Ищите и найдете

Социальные сети стали новым поиском — сейчас для современного пользователя проще найти информацию о товаре именно в социальных сетях. По тегам, отзывам, отметкам, постам инфлюенсеров. Так ищут витамины, трендовые кеды на весну и даже «маникюр мытищи акция». Контент от блогеров, обычных пользователей или вашей команды может стать своеобразной «карточкой товара»: подписчики разглядят товар со всех сторон, найдут ответы на свои вопросы и убедятся, что он точно им подходит.

Поэтому вкладывайте маркетинговый бюджет именно в увеличение генерации UGC и публикации у блогеров — последние исследования платформы Semrush доказывают, что это отличный канал для привлечения новых клиентов и увеличения лояльности.

Меньше — больше

Про инфлюенсеров отдельно. Уже не тренд, а новая классика: работайте с нишевыми и мелкими блогерами. Помимо того, что они действительно отработают каждую копейку и точно еще вам сделают публикации бонусом, они «продадут» больше доверия. И даже если на таком посте будет злополучная маркировка, пользователи будут готовы поверить своему любимому нано- или микроблогеру и пойти за ним покупать ваши товары.

Поэтому не надо смотреть на число подписчиков, а вот на число (и качество) комментариев — стоит. Если видите ботов — сразу говорите «нет», потому что блогер, который принесет вам продажи, сам занимается «подчищением» ботов в комментариях, чтобы у его маленького сообщества была приятная атмосфера.

Внутренний мир

И нет, я не скатился в статью про успехи на первом свидании. Опять же, смотрим исследование Semrush: в 2024 году будет критически важным показывать жизнь бренда «за кадром» (что происходит внутри команды, на вашем заводе, в офисе, кладовке или на очередном корпоративе).

«Честные» материалы стали популярными уже давно как ответ на желание пользователей видеть неотшлифованность и искренность. Быть честным — круто.

Дизайнеров больше не просим ретушировать или делаем это по минимуму. И больше никогда (хотя бы в 2024 году) не используем фото людей со стоков. Это табу. Примеры таких честных и «чистых» фото наших клиентов показываем ниже. Просто люди, просто хорошо делают свою работу и получают от этого удовольствие. А мы (и подписчики) счастливы.

Ролики мои, ролики

Короткие ролики станут еще популярнее. Если вы все еще их не делали — пожалуйста, начните.

Классный пример бренда, который вкладывает существенные бюджеты в ролики, — Viva La Vika. Видно, что это уже серьезный продакшн с привлечением больших инфлюенсеров и широким охватом. Бренд не боится идти в тренды, даже если они кажутся слишком глупыми и поверхностными для других брендов. Команда привлекает крупных блогеров, которые не просто помогают сделать качественный контент, но и приводят свою аудиторию.

Например, для прошедшей Черной пятницы бренд решил выбрать розовый (свой фирменный) оттенок и привлечь известного стилиста для исполнения одновременно двух трендовых в 2023 году ролей: Барби и Уэндсдей. Тем самым и обыграли тематику, и привлекли внимание, и донесли сообщение: украшения подойдут для совершенно разных, но одинаково прекрасных девушек.

Кстати, тут можно сказать и про другой тренд на анонимность. Пользователи все чаще делятся публикациями и теми же роликами в личных сообщениях, а не публично. Привыкайте.

Пробуйте ИИ

Скажу честно: не верю и не поверю, что искусственный интеллект заменит мою драгоценную команду. Но вот оптимизировать рабочую нагрузку, в чем-то сократить задачи — да, он сможет. ИИ все еще испытывает трудности с пониманием эмоций и контекста, да и люди хотят видеть людей. Но ИИ сможет быстро вам собрать референсы для съемки, накинуть план статьи, собрать данные или даже сгенерировать картинку. А дальше уже работа за командой.

По теме: Как бизнесмены использовали ИИ в 2023 году

Вот недавно российский бренд косметики Superbanka анонсировали крем для рук, состав и дизайн которого разрабатывал ИИ. И это отличный пример того, как можно сделать инфоповод на теме ИИ вместо уже надоевших всем постов на темы «надо ли нам увольнять SMM-специалиста, ведь теперь есть ИИ». Это вызывает только желание пролистнуть пост. Люди — главная ценность.

И что в итоге?

Еще раз пройдемся по основным пунктам (или расскажем заново, если вам было лень читать все полностью):

Привлекайте амбассадоров или придумывайте «маскотов» бренда. Не отступайте от своих ценностей и транслируйте их в контенте. Показывайте внутреннюю кухню и команду, стоящую за проектом. Снимайте больше роликов вместо статичного контента. Пробуйте работать с ИИ в разных направлениях.

Мир постоянно меняется, но основной ценностью все так же остаются человечность и аутентичность. Но добавляются и новые области: ИИ, персонификация и другие. Важно постоянно отслеживать это и внедрять не только в свою стратегию, но и жизнь. Могу долго об этом говорить, но лучше соберитесь со своей командой и еще раз проведите стратегическую сессию про ценности. Будет полезно. И помните, что тренды — это не синоним слова «хайп», тренды долго играют, остаются в памяти и проходят красной линией через всю вашу работу. А хайп быстро забывается. Приоритеты!

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