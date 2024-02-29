Еще два предпринимателя отказались от гражданства России

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. Они стали восьмым и девятым бизнесменами, сдавшими свои российские паспорта с начала 2022 года, пишет Forbes.
Процедуру отказа предприниматели прошли в посольстве России на Кипре и сейчас у них осталось единственное киприотское гражданство. Сами бизнесмены давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев — в США.
Андрей Баронов и Ратмир Тимашев в 2017-2021 годах входили в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России». В 2020 году Forbes оценивал состояние Андрея Баронова в $770 млн, Ратмира Тимашева — в $680 млн.
Ранее от гражданства РФ также отказались миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), инвестор Lensa AI и Flo Health Алексей Губарев, основатель Coalco Василий Анисимов, основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян и бывший миллиардер, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков (признан Минюстом иноагентом).
Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov /
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