Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. Они стали восьмым и девятым бизнесменами, сдавшими свои российские паспорта с начала 2022 года, пишет Forbes.

Еще два предпринимателя отказались от гражданства России