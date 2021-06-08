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Онлайн-платформа «Учи.ру» купила долю в сети «КодКласс» и портал «Ваш урок»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» купила 15% в сети школ программирования «КодКласс» для детей 5–16 лет, а также стала владельцем портала «Ваш урок», где школьники могут спрашивать друг друга о решении задач и предлагать ответы.

Онлайн-платформа «Учи.ру» купила долю в сети «КодКласс» и портал «Ваш урок»

«Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Учи.ру» сообщает, что размер инвестиций в эти проекты не раскрывается.

В апреле по франшизе «КодКласс» в России работали 140 школ. Сайт vashurok.ru зафиксировал более 20 млн посещений. Портал «Ваш урок» развивал Алексей Бобров. «КодКласс», по собственным данным, существует с 2011 года, но юрлицо зарегистрировано только в июле 2019 года.

Сейчас 38,7% ООО «КодКласс» принадлежит Ксении Закоморной, 30,2% — Игорю Закоморному, 15% — «Учи.ру», 8,5% — Кириллу Сонку, 7,6% — Алексею Коровину.  

По словам гендиректора «Учи.ру» Ильи Паршина, сделка с «КодКласс» позволит увеличить экспертизу платформы в сегменте офлайн-обучения и предложить продукты в новых форматах, а интеграция сервиса «Ваш урок» в продукты «Учи.ру» «укрепит позиции в сегменте средней и старшей школ».

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Основатель «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов в разговоре с изданием предположил, что общая стоимость сделок могла составлять «несколько десятков миллионов рублей».

Платформа «Учи.ру» создана в 2012 году, работает в том числе на зарубежных рынках. По данным площадки, ей пользуются 8 млн школьников из России. Выручка ООО «Учи.ру» в 2020 году составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль — в 216,5 млн рублей.

В конце прошлого года Mail.ru Group вложила в проект 3,75 млрд рублей, получив 25% с возможностью увеличить долю до 49,5%. Также миноритарную долю получил РФПИ.

Фото: Unsplash

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