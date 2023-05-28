Nilson Report: UnionPay стала лидером на мировом рынке дебетовых карт

Китайская платежная система UnionPay впервые обогнала американскую Visa на рынке дебетовых карт, согласно исследованию Nilson Report. UnionPay стала лидером по объему транзакций с долей 40,03%.

Результатами исследования Nilson Report поделились «Известия». По данным аналитиков, в 2022 году объем транзакций по дебетовым картам китайской платежной системы равнялся $16,2 млрд.

Доля Visa составила 38,78%, по дебетовым картам американской платежной системы были проведены операции на $14,1 млрд. При этом у Visa транзакции с использованием дебетовых карт составили 63,9% от всей платежей, у UnionPay — 75,1%.

Годом ранее доля Visa на рынке составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard с 2021 года упала почти на 18,5% — с 39,53% до 21,19%.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в беседе с «Известиями» объяснил увеличение спроса на карты китайской платежной системы ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлением ВВП США.

В начале марта 2022 года Visa и MasterCard приостановили работу в России в связи с украинскими событиями. С 10 марта карты платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжают работать только на территории РФ.

23 мая 2023 года «Тинькофф Банк» объявил, что начал выпуск карт платежной системы UnionPay для всех своих клиентов для оплаты в Азии, Южной Америке и Африке.

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