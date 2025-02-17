«Т-Банк» определил самые неоригинальные названия юрлиц в России

«Альянс», «Вектор» и имена античных богов — это самые неоригинальные названия компаний в России. Такой вывод сделали авторы «Т—Ж» (проект «Т-Банка»), проанализировав названия 12 млн организаций, представленных в ЕГРЮЛ, и определив самые популярные варианты. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным ЕГРЮЛ, название «Альянс» имеют 18,9 тыс. юридических лиц, а «Вектор» — 17,2 тыс. компаний. В процентном соотношении это 0,16% и 0,14% от общего числа российских фирм соответственно. Чуть менее популярные названия — «Феникс» (12,8 тыс.), «Лидер» (12,5 тыс.), «Орион» (12,1 тыс.) и «Прогресс» (12 тыс.).

Аналитики отметили, что из 20 самых популярных наименований семь имеют отношение к античной мифологии. Среди них уже упомянутые «Феникс» и «Орион», а также «Виктория» (10,4 тыс.), «Фортуна» (10,1 тыс.), «Меркурий» (9,9 тыс.), «Гермес» (8,5 тыс.) и «Олимп» (8,5 тыс.). Популярными также стали названия «Омега» и «Альфа» с количеством 10 тыс. и 9 тыс. соответственно.

Среди наиболее популярных названий русского происхождения в «Т-Банке» выделили «Надежду», «Велес», «Восток», «Союз», «Радугу», «Восход» и «Успех».

Кроме того, российские бизнесмены часто добавляют символы к названиям, отметили в исследовании, например, «Альянс+», «Альянс М» или «Альянс 2000», а также составляют названия из нескольких слов, таких как «Строй-альянс», «Альянс Юг» или «Северный альянс». В итоге компаний с корнем «Альянс» в названии в три раза больше, чем просто «Альянсов», в сумме их количество достигает 73,4 тыс.

В начале февраля «Т-Банк» завершил сделку по приобретению здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. 13 февраля Центральный университет, созданный по инициативе «Т-Банка», объявил, что будет располагаться в историческом здании. После завершения реконструкции в 2027 году, в нем смогут учиться и работать более 5 тыс. человек.

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