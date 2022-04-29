Подержанные автомобили подешевели на 16% в апреле

Российский рынок подержанных автомобилей вернулся к показателям февраля. В апреле цены на машины с пробегом упали на 16% по отношению к марту. Упал и спрос на них, а предложение стабилизировалось.

Средняя цена подержанного автомобиля по данным на 29 апреля составила 970 тысяч рублей, рассказали эксперты портала «Дром» изданию «РИА Новости».

Авто с пробегом за месяц подешевели на 16% по отношению к марту, когда цены выросли из-за ажиотажного спроса, вызванного последствиями начала военной операции на Украине. Специалисты также отметили снижение спроса на подержанные авто на 15%, а также стабилизацию предложения.

«Привлекательных автомобилей на рынке становится все меньше, а цены на них относительно прошлого года выросли значительно», – отметила пресс-секретарь «Дрома» Мария Погребец.

Она добавила, что в ближайшее время спрос сместится в сторону «свежих» авто с пробегом из-за дефицита новых машин и их значительного подорожания. За четыре месяца текущего года автомобили из салона прибавили в цене от 40% до 60%, их средняя цена составила 2,7 млн рублей.

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