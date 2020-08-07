«Утконос» отчитался о рекордных продажах на фоне самоизоляции

Магазин продуктов «Утконос Онлайн» обновил свой рекорд по продажам. По итогам первого полугодия продажи онлайн-магазина выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 66,2% — до 8,05 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Во втором квартале продажи достигли 4,68 млрд рублей, а рост относительно второго квартала прошлого года составил 101,2%.

Первый квартал 2020 года онлайн-магазин завершил с результатом 3,37 млрд рублей. Пиковым месяцем стал март, когда прирост к прошлому году составил 60%, а продажи достигли 1,39 млрд рублей. Во втором квартале отрыв от 2019 года увеличился, а июнь завершился результатом 1,44 млрд рублей, что на 102,6% больше прошлогоднего результата.

Средний чек увеличился во втором квартале 2020 года на 25% относительно аналогичного периода в 2019 году, и составил 7046 рублей, при этом среднее количество позиций в заказе достигло 53.

«Ключевым фактором продаж во втором квартале 2020 года стала эпидемиологическая обстановка в стране и введение режима самоизоляции, когда большое число людей предпочли доставку в качестве основного способа покупки продуктов», — поясняет компания.

На объем продаж, по данным «Утконоса», также повлияло расширение собственных логистических мощностей, увеличение автопарка и открытие фулфилмент-центра.

Фото: пресс-служба «Утконоса»