В Саудовской Аравии впервые был осуществлен рейс с полностью женским экипажем

Саудовский лоукостер Flyadeal, являющийся дочерней компанией Saudia, впервые истории государства осуществил перелет под управлением экипажа, состоявшего полностью из женщин.
Рейс осуществлялся внутри страны по маршруту Эр-Рияд — Джидда, команда экипажа состояла из семи представительниц женского пола.
В Саудовской Аравии женщины получили возможность управлять самолетом только в 2014 году. Первой женщиной-пилотом коммерческого воздушного судна в 2019 году стала Ясмин аль-Маймани, на тот момент ей было 29 лет.
Обложка: Пресс-служба компании
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Масштаб твоих возможностей — в объеме ответственности»: история успеха основателя RADAR, Advance и MediaDesk
- 2 Успех в «мужском» бизнесе. Советы от женщины и личный опыт
- 3 100 женщин российского венчура
- 4 Women in Tech: актуален ли гендерный вопрос в IT
- 5 Девушки, которые создают «Танки»: «Сейчас важнее то, что ты умеешь»
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2022
22 мая 2022