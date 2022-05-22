В Саудовской Аравии впервые был осуществлен рейс с полностью женским экипажем

Рейс осуществлялся внутри страны по маршруту Эр-Рияд — Джидда, команда экипажа состояла из семи представительниц женского пола.

В Саудовской Аравии женщины получили возможность управлять самолетом только в 2014 году. Первой женщиной-пилотом коммерческого воздушного судна в 2019 году стала Ясмин аль-Маймани, на тот момент ей было 29 лет.

Обложка: Пресс-служба компании