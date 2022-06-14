ЦБ посчитал недопустимым введение комиссии за хранение валюты в банках

Банк России отреагировал на введение комиссии банками за хранение валюты на счетах – так поступили несколько организаций, в том числе «Тинькофф банк» и «Райффайзенбанк». Регулятор посчитал действия банков недопустимыми и нарушающими права потребителей.

Сообщение о недопустимости введения комиссии на обслуживание валютных счетов и вкладов опубликовано на сайте Банка России.

«Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей», – говорится в заявлении регулятора.

В ЦБ добавили, что размещение информации о введении комиссии на сайте банка не может считаться публичной офертой. Банк должен получить от клиента «конкретное, информированное и сознательное согласия» на применение тарифов, заключили в Банке России.

Центральный банк обратился к кредитным организациям с заявлением о «недопущении подобных практик» и потребовал принять меры по предотвращению ущемления прав потребителей.

В июне «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк» и еще несколько банков ввели комиссию за хранение валюты на счетах объемом свыше определенного количества у.е.

После этого Банк России решил изучить, не нарушают ли кредитные организации таким образом условия договоров, и пообещал при необходимости принять надзорные меры.

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