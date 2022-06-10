ЦБ РФ проверит комиссии банков по валютным счетам и при необходимости «примет меры»

Банк России считает, что кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Такую позицию регулятор высказал после новостей о том, что ряд банков ввел комиссии за обслуживание валютных счетов граждан.

«Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов», — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ изучит, соответствует ли введение комиссий или их рост условиям уже заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона. В случае необходимости регулятор примет надзорные меры.

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — пояснил свою позицию ЦБ.

Вместе с тем Банк России отметил, что после введения санкций операции с валютой как для банков, так и для граждан могут нести риски. Поэтому кредитные огранизации «будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций» или же вовсе откажутся от предложения валютных продуктов.

О введении комиссий а обслуживание валютных счетов на этой неделе сообщили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». Клиенты последнего после анонса начали массово снимать валюту.

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