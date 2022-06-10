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ЦБ РФ проверит комиссии банков по валютным счетам и при необходимости «примет меры»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России считает, что кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Такую позицию регулятор высказал после новостей о том, что ряд банков ввел комиссии за обслуживание валютных счетов граждан.

ЦБ РФ проверит комиссии банков по валютным счетам и при необходимости «примет меры»

«Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов», — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ изучит, соответствует ли введение комиссий или их рост условиям уже заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона. В случае необходимости регулятор примет надзорные меры.

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — пояснил свою позицию ЦБ.  

Вместе с тем Банк России отметил, что после введения санкций операции с валютой как для банков, так и для граждан могут нести риски. Поэтому кредитные огранизации «будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций» или же вовсе откажутся от предложения валютных продуктов.

О введении комиссий а обслуживание валютных счетов на этой неделе сообщили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». Клиенты последнего после анонса начали массово снимать валюту.

Фото на обложке: Unsplash

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