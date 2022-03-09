Российский венчурный рынок привлек рекордные $2,4 млрд инвестиций по итогам 2021 года

Российский венчурный рынок по итогам 2021 года поставил рекорд по объему привлеченных инвестиций. Общая сумма составила $2,4 млрд – это в три раза больше, чем в 2020 году. Эксперты назвали увеличение среднего чека причиной взрывного роста.

Результатами исследования российского венчурного рынка с RB поделились аналитики компании Dsight.

На российском венчурном рынке по итогам 2021 года состоялось 311 сделок общим объемом $2,4 млрд. Сумма в три раза превысила показатели 2020 года. Сферой-лидером по объему привлеченных средств стал финтех – $395 млн. На втором месте – транспорт с $308 млн, на третьем – логистика с $281 млн.

Крупнейшей сделкой года стало привлечение $298 млн платформой для трейдеров TradingView. Онлайн-кинотеатр ivi, система управления базами данных ClickHouse, разработчики решений по кибербезопасности Acronis в общей сложности привлекли за год $250 млн.

Половина всех венчурных инвестиций на российском рынке пришлась на раунды объемом более $100 млн – всего состоялось 11 таких раундов.

Одним из самых активных инвесторов года стал фонд Baring Vostok – он участвовал в 12 сделках на общую сумму более $300 млн.

2021 год также поставил рекорд по количеству новых российских «единорогов». Шесть компаний достигли оценки в $1 млрд – это ivi, Acronis, TradingView, InDriver, OCSiAI, ClickHouse.

Эксперты отметили, что причиной взрывного роста венчурного рынка России стало увеличение среднего чека в сделках со стартапами на всех стадиях развития почти в три раза: на посевной – до $0,7 млн, зрелости и экспансии – до $109,4 млн и $17,3 млн соответственно.

«Однако нашу венчурную экосистему ожидает большая трансформация. Очевидно, что в ближайшие несколько лет мы не сможем бороться за роль значимого европейского центра инвестиций, а фокус сместится на азиатские и ближневосточные рынки», – отметил генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев.

Исследование о результатах работы венчурного рынка России по итогам 2021 года подготовили специалисты Dsight. Партнерами аналитической компании выступили Агентство инноваций Москвы, DS Law, SAP, венчурная студия «Иннотеха», Crunchbase, EY.

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