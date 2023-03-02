Венчурный рынок Москвы в 2022 году превысил допандемийный уровень, но просел по отношению к 2021 году

Объем венчурного рынка Москвы в 2022 году превысил допандемийный уровень, составив $658 млн, подсчитали аналитики Агентства инноваций Москвы. При этом по сравнению с 2021 годом он просел в три раза.
На Москву стабильно приходится больше половины (54%) венчурного рынка России как по объему (по всей России сумма сделок достигла $1,2 млрд), так и по количеству инвестиций. В 2022 году инвесторы заключили 119 сделок с московскими компаниями, тогда как по всей России их число составило 163.
За столицей в этом рейтинге традиционно следуют Санкт-Петербург (11%), Татарстан и Краснодарский край (по 3%).
В 2022 году 67% от общего количества столичных сделок пришлось на pre-seed-и seed-инвестиции. Чаще всего средства привлекали IT-компании с B2B-продуктами, при этом выросла доля «новичков» на венчурном рынке.
Средний возраст компаний, привлекающих инвестиции, снизился с 5 лет в 2021 году до 3,5 лет в 2022 году.
Эксперты объясняют спад 2022 года «возвращением к нормальной ситуации после перегрева венчурного рынка в 2021 году». Перегрев же, по данным аналитиков, случился из-за отложенного спроса на технологии, завышенных оценок технологических компаний и низких процентных ставкок. Также влияние на объем рынка оказали санкции, введенные после начала спецоперации России на Украине.
По прогнозам RB.RU и Dsight, в 2023 году стоит ожидать около 130–150 сделок, а объем инвестиций составит примерно $400 млн — без учета крупных сделок и IPO.
Фото на обложке: Unsplash
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