Объем венчурных инвестиций в российские стартапы сократился в 3,5 раза в 2022 году

Объем венчурных инвестиций в российские стартапы за 11 месяцев 2022 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза — до $720 млн. Результаты получены в ходе совместного исследования RB.RU и аналитической платформы Dsight.

Количество сделок за указанный период снизилось в три раза — до 103.

Почти 70% от всего венчурного финансирования за 11 месяцев пришлось на инвестиции в онлайн-платформу для совместной удаленной работы Miro. Компания в январе 2022 года привлекла $400 млн и получила оценку в $17,5 млрд.

Без учета этой сделки объем инвестиций оценивается в $320 млн. Из них за период с июля по ноябрь произошло 27 сделок на $47 млн — это более чем в 30 раз меньше, чем во втором полугодии 2021 года.

Полученные данные указывают на снижение интереса венчурных инвесторов к российским стартапам.

По прогнозу аналитиков Dsight, в 2023 году стоит ожидать около 130–150 сделок, а объем инвестиций составит примерно $400 млн — без учета крупных сделок и IPO.

С полными результатами исследования вы можете ознакомиться по ссылке.

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