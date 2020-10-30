Названы лауреаты российской премии «Венчурный инвестор» 2020 года

Екатерина Кочкина
Названы победители ежегодной национальной премии «Венчурный инвестор» 2020 года. В число лауреатов вошли фонды Skolkovo Ventures, Mail.ru Group, Fort Ross Ventures, TMT Investments, инвестиционное товарищество «Индустрия 4.0», а также сделка с участием RBV Capital, Digital Evolution Ventures, Primer Capital и «ЭкспоКапитал». Об этом говорится на сайте премии.
Названы лауреаты российской премии «Венчурный инвестор» 2020 годаЕкатерина Кочкина
В номинации «Лучший выход» победил фонд TMT Investments за экзит из американского сервиса для совместной работы Wrike. Отмечается, что это крупнейший для фонда выход. TMT Investments продал свою долю за $22,9 млн.
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