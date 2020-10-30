Названы победители ежегодной национальной премии «Венчурный инвестор» 2020 года. В число лауреатов вошли фонды Skolkovo Ventures, Mail.ru Group, Fort Ross Ventures, TMT Investments, инвестиционное товарищество «Индустрия 4.0», а также сделка с участием RBV Capital, Digital Evolution Ventures, Primer Capital и «ЭкспоКапитал». Об этом говорится на сайте премии.

Названы лауреаты российской премии «Венчурный инвестор» 2020 года