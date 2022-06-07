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Криптоблокчейн-проект Via Protocol основателей из России привлек $1,2 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Криптоблокчейн-проект Via Protocol Даниила Охлопкова и Серафима Кораблева в феврале этого года привлек $1,2 млн от пула инвесторов. Оценка компании по итогам раунда составила $20 млн.

Криптоблокчейн-проект Via Protocol основателей из России привлек $1,2 млн

В числе инвесторов — один из самых известных бизнес-ангелов в мире, сооснователь и председателя совета директоров AngelList Навал Равикант, пишет Forbes. Также в раунде принял участие американский инвестфонд Shima Capital.

Via Protocol — это аналог Mastercard для децентрализованных платежей в криптовалюте. Сервис зарабатывает на комиссиях с транзакций.

К концу 2022 года партнеры рассчитывают увеличить объем транзакций через Via Protocol до $1 млрд.

«Сейчас задача — до следующего раунда закончить разработку технического протокола, чтобы все работало стабильно, и упростить процесс интеграции B2B-клиентов. Пока из-за сложности многие отказываются», — сообщил Кораблев. 

Фото на обложке: Unsplash

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