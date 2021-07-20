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Назад в СССР: видеокарты начали продавать по талонам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Дефицитные видеокарты GeForce свежей 30-ой серии из-за сверхвысокого спроса стали продавать по талонам. Один человек может купить только одно устройство. В голове пользователей рунета в возрасте 40+ начали всплывать воспоминания об очередях за мебелью и бытовой техникой во времена позднего Советского Союза.

Назад в СССР: видеокарты начали продавать по талонам

Карточную систему на продажу видеокарт GeForce RTX 30-ой серии ввела американская сеть Best Buy – это крупнейший ритейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады, входящий в индекс Fortune 1000.

Чтобы купить видеокарту, нужно занять живую очередь и получить талон у продавца магазина. Разрешена покупка только одной видеокарты в одни руки, при этом запрещено занимать очередь для другого человека.

«Каждому клиенту в очереди мы раздадим по одному билету. Если вы получите билет, вам будет гарантирована возможность приобрести видеокарту в магазине с 8 утра по местному времени», – говорится в сообщении на сайте Best Buy. 

Ограничения касаются видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3070 и RTX 3060 Ti.

Из-за возросшей популярности майнинга криптовалюты цена на видеокарты в последний год рекордно выросли и в 2-3 раза превысили рекомендуемые. В то же время из-за ограничений властей Китая на майнинг рынок наводнили подержанные устройства стоимостью в 3-4 раза ниже рекомендуемой.

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Фото: Таймырский телеграф

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