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Adtech-проект Viewst привлек $500 тысяч на развитие новой концепции

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Adtech-компания Viewst сделала пивот и привлекла $500 тысяч от бизнес-ангелов под новую версию проекта. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Adtech-проект Viewst привлек $500 тысяч на развитие новой концепции

«Решение об изменений концепции продукта приняли, так как поняли, что проект сложно масштабируется. При этом, за два года существования вышли в 8 стран и получили $1 млн выручки», — сообщил представитель Viewst. 

Полученные средства Viewst планирует потратить на развитие нового продукта, а также расширение своего присутствия в других странах. Одним из инвесторов стал Александр Попов, который ранее возглавлял трейдинг-деск в Bank of America Merrill Lynch Moscow. Среди других участников синдиката — аналитики из инвестбанков и руководители высшего звена медийных агентств России. 

Viewst развивает облачный конструктор баннеров, который позволяет пользователям создавать рекламные баннеры любых типов профессионального качества.

В компании отмечают, что новый продукт «в пять раз сокращает затраты клиента на создание рекламных баннеров и делает процесс создания диджитал-рекламы на 40% быстрее». Бета-версию продукта команда запустила в ноябре 2019 года. 

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Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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