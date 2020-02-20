Adtech-проект Viewst привлек $500 тысяч на развитие новой концепции

Adtech-компания Viewst сделала пивот и привлекла $500 тысяч от бизнес-ангелов под новую версию проекта. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Решение об изменений концепции продукта приняли, так как поняли, что проект сложно масштабируется. При этом, за два года существования вышли в 8 стран и получили $1 млн выручки», — сообщил представитель Viewst.

Полученные средства Viewst планирует потратить на развитие нового продукта, а также расширение своего присутствия в других странах. Одним из инвесторов стал Александр Попов, который ранее возглавлял трейдинг-деск в Bank of America Merrill Lynch Moscow. Среди других участников синдиката — аналитики из инвестбанков и руководители высшего звена медийных агентств России.

Viewst развивает облачный конструктор баннеров, который позволяет пользователям создавать рекламные баннеры любых типов профессионального качества.

В компании отмечают, что новый продукт «в пять раз сокращает затраты клиента на создание рекламных баннеров и делает процесс создания диджитал-рекламы на 40% быстрее». Бета-версию продукта команда запустила в ноябре 2019 года.