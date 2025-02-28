Инженеры «Альфа-Банка» внедрили виртуальных программистов для быстрого запуска продуктов

«Альфа-Банк» стал первой в России компанией, в IT-структуре которой появились виртуальные сотрудники на основе ИИ. Революционное решение позволит ускорить процесс написания и тестирования программного кода, и запуск продуктов. ИИ-агенты работают автономно от человека, благодаря чему высвобождаются десятки рабочих часов программистов, отметили в банке.

Чтобы предотвратить появление ошибок в программе, необходимо проверить, как работает код при разных сценариях. Для этого используют автоматические тесты. Однако создание таких тестов занимает много времени, поэтому компании часто отказываются от этой работы в пользу более быстрого выхода продукта на рынок.

«Мировая статистика показывает, что в среднем только около 18% приложений покрыто автотестами более чем на 75%, что является целевым уровнем. Это может приводить к ошибкам и сбоям программного обеспечения», — комментирует Святослав Соловьев, директор по генеративному ИИ в ИТ «Альфа-Банка». По его словам, виртуальные программисты банка берут процесс тестирования полностью на себя и находят на 30% больше ошибок.

Что собой представляют ИИ-программисты? Это цифровые помощники, которые работают на платформе генеративного ИИ AlfaGen. Они объединены в команды и действуют сообща: распределяют роли, ищут оптимальное решение, следят за качеством кода.

Что умеют ИИ-агенты? Они работают как настоящие разработчики: анализируют задачи из системы управления проектами, пишут код для тестов на Java, проверяют его на ошибки, исправляют недочеты — только в разы быстрее.

Виртуальные программисты успешно прошли тест в IT-структуре «Альфа-Банка». На текущий момент компания готова масштабировать решение на внешний рынок.

Ранее в «Альфа-Банке» сообщили, что внедрили умного чат-бота на базе ИИ на страницу дебетовых карт. Проект призван помочь клиентам быстро найти всю необходимую информацию, чтобы выбрать подходящую карту.

Также «Альфа-Банк» в формате теста добавил в Android-приложение нейропомощников, которые работают на базе ИИ GigaChat и умеют давать советы, составлять инструкции и помогать с планированием.