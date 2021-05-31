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В Европе открыли виртуальный портал между двумя городами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Европе открыли виртуальный портал между двумя городами – литовским Вильнюсом и польским Люблином. Портал – это экран, похожий на дверь, выполненной в стиле футуризма и транслирующий в режиме онлайн происходящее по обе его стороны.

В Европе открыли виртуальный портал между двумя городами

Показывать в реальном времени происходящее по обе стороны портала позволяют установленные на экранах камеры, сказано в сообщении на городском портале Вильнюса. Города портала – Вильнюс и Люблин, разделяют 600 км.

Разработчики – группа Portal, планируют «соединить мир несколькими десятками» подобных порталов.

«Человечество сталкивается со многими потенциально смертельными проблемами; будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Однако, если мы присмотримся, эти проблемы вызваны не недостатком блестящих ученых, активистов, лидеров, знаний или технологий. Это трайбализм, отсутствие сочувствия и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами», – отметил президент Фонда Бенедиктаса Гилиса и инициатор идеи Portal.

Benediktas Gylys Foundation /Youtube.com

Разработкой идеи проекта создатели занимались 5 лет. 

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Фото: vilnius. lt

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