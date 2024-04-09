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Visa и Mastercard улучшили финансовые показатели в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году российские «дочки» компаний Visa и Mastercard улучшили финансовые показатели в РФ, несмотря на прекращение основной деятельности в стране. Причина — в радикальном сокращении расходов и переоценке валютных активов, пишет «Коммерсантъ».

Visa и Mastercard улучшили финансовые показатели в России

Mastercard получила чистую прибыль в размере 5,3 млрд рублей, тогда как годом ранее понесла убыток на 1,9 млрд рублей. Visa сократила убыток почти в шесть раз — с 120,7 млн до 20,8 млн рублей.

Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России 6 марта 2022 года. Убытки Mastercard после ухода из РФ составили $34 млн. Visa запретила банкам приграничных с РФ стран открывать счета гражданам России. В противном случае Visa выпишет штраф в размере $1 млн за каждую открытую карту. 

Фото на обложке: Theethawat Bootmata / Shutterstock

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