«ВКонтакте» открыла работодателям возможность проводить собеседования в соцсети

«ВКонтакте» открыла для работодателей и соискателей возможность проводить собеседования в соцсети. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Общение проходит в личных сообщениях в мини-приложении рекрутингового сервиса Worki. Отмечается, что наниматели при этом не увидят страницу кандидата «ВКонтакте».

Чтобы начать общаться, соискателю нужно отправить резюме и дождаться от работодателя положительного ответа. Начать общение может и наниматель, если заинтересуется каким-либо резюме из базы. В обоих случаях соискателю сначала нужно будет подтвердить, что он согласен на переписку во «ВКонтакте».

Для каждого нанимателя создается отдельная беседа, а компания указывается в названии чата.

Пользователи «ВКонтакте» в сентябре прошлого года получили возможность публиковать в приложении Worki свое резюме и откликаться на вакансии, которые подбираются на основе интересов и данных из профиля.

Worki специализируется на поиске работы в сферах торговли, строительства, доставки, ресторанного бизнеса и подработки для студентов. В мае 2019 года сервис вошел в холдинг Mail.ru Group.

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